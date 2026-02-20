LA NACION

Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 21 de febrero, la temperatura rondará entre 18 y 33;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 21 de febrero.
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 21 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 21 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:06 y se pone a las 20:25.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 33 grados.

A la noche, el clima rondará los 28 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Habló Colapinto y vislumbró el lugar que ocupará este año Alpine por las mejoras en el auto
    1

    Colapinto, tras los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin: “Hay cuatro equipos bastante por delante”

  2. La Justicia declaró nula una tasa por “servicios esenciales” impuesta al campo
    2

    Revés para un intendente K: la Justicia declaró nula una tasa por “servicios esenciales” impuesta al campo

  3. El ataque a un niño reavivó un problema que hace décadas crece en la Patagonia
    3

    En campos y también en zonas urbanas: el ataque a un niño reavivó un problema que hace décadas crece en la Patagonia

  4. A quién estaba dirigido el paquete bomba que provocó tres heridos
    4

    Atentado en Gendarmería. A quién estaba dirigido el paquete bomba que provocó tres heridos