Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 23 de marzo, la temperatura rondará entre 7 y 20; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 23 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:37 y se pone a las 19:40.
Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Pascual Sánchez Juan, neurólogo: “El Alzheimer es una enfermedad de gente joven”
- 2
Un policía disparó 10 veces para evitar que le robaran en Ramos Mejía: uno de los ladrones está grave
- 3
Cómo es y funciona el nuevo medio de transporte que promete revolucionar la región
- 4
Cumplió 100 años: el colegio de la zona norte que tiene un castillo y familias de hasta cuatro generaciones de alumnos