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Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 23 de marzo, la temperatura rondará entre 7 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 23 de marzo
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 23 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 23 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:37 y se pone a las 19:40.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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