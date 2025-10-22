LA NACION

Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 23;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 23 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 23 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 23 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:34 y se pone a las 19:59.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El insólito blooper televisivo durante un partido de Champions, que agarró desprevenidos a los relatores
    1

    El insólito blooper televisivo durante un partido de Champions League, que mostró cómo relata Bambino Pons

  2. Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025
    2

    Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025

  3. La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria
    3

    La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump

  4. Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega
    4

    Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega

Cargando banners ...