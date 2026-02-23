Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 24 de febrero, la temperatura rondará entre 15 y 23;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 24 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:09 y se pone a las 20:21.
Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Perdió un diente, pero ganó el oro olímpico: Jack Hughes fue el héroe de Estados Unidos en hockey sobre hielo
- 2
Los archivos de Epstein revelan un misterioso plan de “vigilancia” e “inteligencia” en Buenos Aires
- 3
Intentaron robarle el auto cuando llegaba a su casa y respondió con una ráfaga de disparos que puso en fuga a los ladrones
- 4
La UEFA suspendió provisionalmente a Gianluca Prestianni y no jugará en Madrid