Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 25 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 20;

El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 25 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 25 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 19 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:06 y se pone a las 19:03.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

