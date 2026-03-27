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Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 28 de marzo, la temperatura rondará entre 14 y 29; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 28 de marzo
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 28 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 28 de marzo el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:42 y se pone a las 19:32.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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