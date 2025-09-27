LA NACION

Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 28 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 22;

El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 28 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 28 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:13 y se pone a las 19:34.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

