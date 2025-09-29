Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 29 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 29 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:10 y se pone a las 19:36.
Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo
- 2
Casación revoca la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros y 21 imputados irán a juicio por el robo de vacunas
- 3
Daniela Celis dio a conocer el nuevo parte médico de Thiago Medina este domingo 28 de septiembre
- 4
Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital