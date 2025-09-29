LA NACION

Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 29 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 22;

El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 29 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 29 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:10 y se pone a las 19:36.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

