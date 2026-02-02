LA NACION

Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 3 de febrero, la temperatura rondará entre 19 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 3 de febrero.
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 3 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 3 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:45 y se pone a las 20:46.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. De Lady Gaga y Sabrina Carpenter a Nicki Nicole, los looks de la alfombra roja de los Grammy 2026
    1

    En fotos: de Lady Gaga y Sabrina Carpenter a Nicki Nicole, los looks de la alfombra roja de los Grammy 2026

  2. Por qué están cayendo las acciones de las empresas de software en Wall Street
    2

    Por qué las acciones de software están siendo golpeadas, según The Economist

  3. Milei explicó su plan para sostener la baja en el riesgo país sin tomar nueva deuda
    3

    “Escasez de bonos”: Milei explicó su plan para sostener la baja en el riesgo país sin tomar nueva deuda

  4. El álbum de fotos de Mariana Fabbiani en sus vacaciones: “Desde el paraíso”
    4

    El álbum de fotos de Mariana Fabbiani en sus vacaciones: “Desde el paraíso”