Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 30 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 30 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:10 y se pone a las 19:36.
Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..