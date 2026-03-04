Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 5 de marzo, la temperatura rondará entre 10 y 24; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 5 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 15 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:19 y se pone a las 20:08.
Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
