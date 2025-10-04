Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 5 de octubre, la temperatura rondará entre 7 y 17;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 5 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:02 y se pone a las 19:40.
Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Espert-Machado: seis años de una crisis a fuego lento que explotó en el peor momento
- 2
Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
- 3
Oración a San Francisco de Asís: esta es su historia y qué rezarle
- 4
En medio del escándalo de Espert, Milei hace campaña en Santa Fe y Entre Ríos