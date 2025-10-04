LA NACION

Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 5 de octubre, la temperatura rondará entre 7 y 17;

El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 5 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 5 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:02 y se pone a las 19:40.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

