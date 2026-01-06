LA NACION

Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 7 de enero, la temperatura rondará entre 16 y 28;

El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 7 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 7 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:15 y se pone a las 21:01.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

