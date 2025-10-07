LA NACION

Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 8 de octubre, la temperatura rondará entre 11 y 30;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 8 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 8 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 8 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:57 y se pone a las 19:43.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Con la presencia de Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata
    1

    Con la presencia de Javier Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata

  2. Un gran show rockero para despedir a Espert
    2

    De no creer | Un gran show rockero para despedir a Espert

  3. Mercedes Morán sorprendió con un dato desconocido de su adolescencia: a qué edad se casó y el rol que ocupó su marido
    3

    Mercedes Morán sorprendió con un dato desconocido de su adolescencia: a qué edad se casó y el rol que ocupó su marido

  4. Un nuevo SUV lanza su reserva en la Argentina por US$500
    4

    Un nuevo SUV lanza su reserva en la Argentina por US$500

Cargando banners ...