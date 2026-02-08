LA NACION

Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 9 de febrero, la temperatura rondará entre 18 y 29;

El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 9 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 9 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 14 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:52 y se pone a las 20:40.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

