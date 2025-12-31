Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de enero de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 1 de enero, la temperatura rondará entre 12 y 22;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 1 de enero el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:44 y se pone a las 20:47.
Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
