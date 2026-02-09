LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 10 de febrero, la temperatura rondará entre 17 y 27;

El pronóstico del tiempo para Viedma para el 10 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 10 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:29 y se pone a las 20:22.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

