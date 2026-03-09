Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 10 de marzo, la temperatura rondará entre 17 y 28; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 10 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:03 y se pone a las 19:42.
Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
