LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 11 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 21;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 11 de agosto.
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 11 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 11 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:08 y se pone a las 18:27.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El conmovedor mensaje de los científicos del Conicet tras el cierre de la misión al cañón de Mar del Plata
    1

    El conmovedor mensaje con el que los científicos del Conicet cerraron la misión en el cañón submarino de Mar del Plata

  2. Con nuevos testigos, buscan reconstruir el vínculo entre la víctima y la familia del sospechoso
    2

    Misterio en Coghlan: con nuevos testigos, buscan reconstruir el vínculo entre la víctima y la familia del sospechoso

  3. Cuál es el mejor inductor del sueño según un especialista: “Es más efectivo en hombres que en mujeres”
    3

    Video | Cuál es el mejor inductor del sueño según un especialista: “Es más efectivo en hombres que en mujeres”

  4. Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof y Milei lo replicó
    4

    Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof y Milei lo replicó

Cargando banners ...