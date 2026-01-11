LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 12 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 22;

El pronóstico del tiempo para Viedma para el 12 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 12 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:54 y se pone a las 20:45.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

