Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de marzo de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 13 de marzo el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:06 y se pone a las 19:37.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos: