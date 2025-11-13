LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 14 de noviembre, la temperatura rondará entre 14 y 31;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 14 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 14 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 14 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:46 y se pone a las 20:07.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. ¿Por qué el campeón del mundo solo juega amistosos "chatarra"?
    1

    Billetera mata rival: ¿por qué el campeón del mundo solo juega amistosos “chatarra”?

  2. El juicio se hará dos veces por semana y pidieron la sala donde se condenó a las Juntas Militares
    2

    El juicio de los Cuadernos se hará ahora dos veces por semana y los jueces pidieron la sala donde se condenó a las Juntas Militares

  3. Es productor y siembra 3000 hectáreas de un cultivo que hace volar a los aviones
    3

    Furor en el mundo: es productor y siembra 3000 hectáreas de un cultivo que hace volar a los aviones

  4. Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares
    4

    Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares

Cargando banners ...