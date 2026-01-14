LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 15 de enero, la temperatura rondará entre 17 y 27;

El pronóstico del tiempo para Viedma para el 15 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 15 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 17 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:57 y se pone a las 20:44.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

