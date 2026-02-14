Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de febrero de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 15 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:36 y se pone a las 20:16.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..