Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de diciembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 16 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:35 y se pone a las 20:40.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..