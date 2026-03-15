Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 16 de marzo, la temperatura rondará entre 15 y 23; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 16 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:09 y se pone a las 19:32.
Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
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