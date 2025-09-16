Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de septiembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 17 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:11 y se pone a las 19:03.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..