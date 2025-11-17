LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 18 de noviembre, la temperatura rondará entre 13 y 20;

El pronóstico del tiempo para Viedma para el 18 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 18 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 19 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:43 y se pone a las 20:12.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

