Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 19 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 17;

El pronóstico del tiempo para Viedma para el 19 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 19 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:57 y se pone a las 18:35.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

