Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de febrero de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 19 de febrero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:41 y se pone a las 20:10.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..