Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de octubre, la temperatura rondará entre 10 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 19 de octubre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 17 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:18 y se pone a las 19:37.
Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
