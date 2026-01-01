LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 2 de enero, la temperatura rondará entre 10 y 23;

El pronóstico del tiempo para Viedma para el 2 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 2 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:45 y se pone a las 20:47.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

