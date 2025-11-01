LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 2 de noviembre, la temperatura rondará entre 8 y 26;

El pronóstico del tiempo para Viedma para el 2 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 2 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:59 y se pone a las 19:53.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

