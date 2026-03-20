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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 21 de marzo, la temperatura rondará entre 13 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Viedma para el 21 de marzo
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 21 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 21 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:15 y se pone a las 19:23.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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