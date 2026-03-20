Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 21 de marzo, la temperatura rondará entre 13 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 21 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:15 y se pone a las 19:23.
Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..