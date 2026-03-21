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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 22 de marzo, la temperatura rondará entre 13 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Viedma para el 22 de marzo
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 22 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 22 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:16 y se pone a las 19:22.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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