LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 23 de diciembre, la temperatura rondará entre 18 y 24;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 23 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 23 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 23 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 9 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:38 y se pone a las 20:44.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El doble campeón del mundo que creció de golpe y, a los 24 años, juega como un veterano
    1

    Enzo Fernández: el doble campeón del mundo que creció de golpe y, a los 24 años, juega como un veterano

  2. Flavia Palmiero: a los 59, cuenta por qué es modelo de su marca y cómo vive el amor en esta etapa
    2

    Flavia Palmiero: a los 59, cuenta por qué es modelo de su marca y cómo vive el amor en esta etapa

  3. El proyecto de la AFA que liga a dos directivos del principal banco investigado por el dólar blue
    3

    El proyecto de la AFA en Miami liga a dos directivos del principal banco investigado por las maniobras con el dólar blue

  4. Los cinco jueces y las causas que involucran a Chiqui Tapia y la ruta del dinero hacia Sur Finanzas
    4

    Los cinco jueces y las causas que involucran a Chiqui Tapia y la ruta del dinero hacia Sur Finanzas

Cargando banners ...