Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 24 de octubre, la temperatura rondará entre 11 y 19;

El pronóstico del tiempo para Viedma para el 24 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 24 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:11 y se pone a las 19:42.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

