LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 25 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 27;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 25 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 25 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 25 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:38 y se pone a las 20:20.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El llamativo posteo de Verón, con una indirecta a la AFA: "Fiel a la mística"
    1

    La publicación de Verón contra la AFA, tras eliminar a Rosario Central: “A Estudiantes nadie lo llevará por delante”

  2. Ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
    2

    Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

  3. El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura
    3

    El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura

  4. Mussi, una espada de la vieja guardia de intendentes que blindó su distrito y se adaptó a todas las caras del PJ
    4

    Juan José Mussi, una espada de la vieja guardia de intendentes que blindó su distrito y se adaptó a todas las caras del PJ

Cargando banners ...