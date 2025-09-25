Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 26 de septiembre, la temperatura rondará entre 11 y 18;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 26 de septiembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:56 y se pone a las 19:12.
Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día..
