Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 26 de septiembre, la temperatura rondará entre 11 y 18;

El pronóstico del tiempo para Viedma para el 26 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 26 de septiembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:56 y se pone a las 19:12.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día..

