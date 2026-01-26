LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 27 de enero, la temperatura rondará entre 14 y 29;

El pronóstico del tiempo para Viedma para el 27 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 27 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:12 y se pone a las 20:37.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

