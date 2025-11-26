LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 27 de noviembre, la temperatura rondará entre 21 y 24;

El pronóstico del tiempo para Viedma para el 27 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 27 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:37 y se pone a las 20:22.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

