Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 3 de marzo, la temperatura rondará entre 17 y 25;

El pronóstico del tiempo para Viedma para el 3 de marzo.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 3 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:55 y se pone a las 19:53.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

