Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 30 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 10;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 30 de agosto el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:41 y se pone a las 18:46.
Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
