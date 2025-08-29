Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de agosto de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 30 de agosto el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:41 y se pone a las 18:46.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..