Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 4 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 21; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 4 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:57 y se pone a las 19:54.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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