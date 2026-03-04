LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 5 de marzo, la temperatura rondará entre 10 y 22; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 5 de marzo
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 5 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 5 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:57 y se pone a las 19:50.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Establecieron quién será el jefe de Gabinete en caso de la ausencia de Manuel Adorni
    1

    El Gobierno fija una orden de reemplazo para el jefe de Gabinete y determina preferencias entre los ministros

  2. Sale todos los días a cazar para que sus hijos no se acuesten con hambre
    2

    “El conejo nos salva”. Sale todos los días a cazar para que sus hijos no se acuesten con hambre

  3. Karina Milei le ganó la pulseada a Santiago Caputo: niegan su salida del Gobierno
    3

    Karina Milei le quitó el manejo del área de Justicia a Santiago Caputo y se reactiva la interna libertaria

  4. Todo lo que pasó hoy en el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán
    4

    Día 5 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber