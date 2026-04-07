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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 8 de abril, la temperatura rondará entre 10 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Viedma para el 8 de abril
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 8 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 8 de abril el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:34 y se pone a las 18:54.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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