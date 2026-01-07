LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 8 de enero, la temperatura rondará entre 12 y 26;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 8 de enero.
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 8 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 8 de enero el cielo estará con lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:50 y se pone a las 20:46.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Policías se hicieron pasar por un matrimonio al que le pedían US$40.000 para “liberar a su hijo preso”
    1

    Recoleta: policías se hicieron pasar por un matrimonio al que le pedían US$40.000 para “liberar a su hijo preso”

  2. Trump dice que Venezuela “comprará exclusivamente productos fabricados en EE.UU.” con el dinero que reciba por el petróleo
    2

    EE.UU. dice que controlará la venta del petróleo venezolano “indefinidamente” y pone más condiciones

  3. El batido que actúa como probiótico natural y mejora la salud cognitiva
    3

    El batido que actúa como probiótico natural y mantiene a raya el colesterol

  4. Milei recibirá a la española Isabel Díaz Ayuso en la Casa Rosada
    4

    Javier Milei recibirá a la española Isabel Díaz Ayuso en la Casa Rosada

Cargando banners ...