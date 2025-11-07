LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 8 de noviembre, la temperatura rondará entre 10 y 19;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 8 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 8 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 8 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:52 y se pone a las 20:00.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Diez preguntas claves (y sus respuestas)
    1

    El desembarco de Decathlon: diez preguntas claves (y sus respuestas)

  2. China estrena su portaaviones más moderno y acelera la ambición militar de Xi
    2

    China busca proyectar su influencia en el mar con un nuevo y poderoso portaaviones, el Fujian

  3. Las consultas de los empresarios, el entusiasmo de Milei y la pregunta sobre “propiedad intelectual”
    3

    Milei en Nueva York: las consultas de los empresarios, el entusiasmo de la comitiva y la pregunta sobre “propiedad intelectual”

  4. ¿Cómo viaja por el país la obra de arte más cara de la Argentina?
    4

    Mondongo de gira: ¿cómo viaja por el país una de las obras de arte más caras de la Argentina?

Cargando banners ...