LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 9 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 18;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 9 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 9 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 9 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:24 y se pone a las 18:55.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo le fue en su distrito a cada uno de los 135 intendentes bonaerenses
    1

    Resultados de la elección en Buenos Aires: cómo le fue a cada uno de de los 135 intendentes de la provincia

  2. Mapa de resultados por secciones y municipios de la provincia de Buenos Aires
    2

    Resultados de las elecciones en Buenos Aires 2025: mapa de resultados por secciones y municipios

  3. Una automotriz lanzará cuatro nuevos modelos y le cambiará el nombre a sus autos
    3

    Una automotriz lanzará cuatro nuevos modelos y le cambiará el nombre a sus autos

  4. Tras rozar el techo de la banda, el dólar cerró el día con una suba de $45, y el riesgo país superó la barrera de los 1000 puntos
    4

    Tras rozar el techo de la banda, el dólar cerró el día con una suba de $45, y el riesgo país superó la barrera de los 1000 puntos

Cargando banners ...