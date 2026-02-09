LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 10 de febrero, la temperatura rondará entre 18 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 10 de febrero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 10 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 10 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:04 y se pone a las 20:07.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Frustran un espectacular robo a un blindado, con escenas de cine
    1

    Frustran un espectacular robo a un blindado en Italia, con escenas de cine

  2. Horario, cortes y lo que hay que saber de la marcha de la CGT
    2

    Cuándo es la marcha de la CGT: horario, cortes y lo que hay que saber

  3. La impactante presentación de la escudería Cadillac y la demanda de un famoso director de cine por plagio
    3

    La innovadora presentación de la escudería Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y la demanda de Michael Bay

  4. De Pedro Pascal y Sofía Vergara a Jon Hamm y Adam Sandler, los famosos que alentaron a Bad Bunny en el Super Bowl
    4

    En fotos: de Pedro Pascal y Sofía Vergara a Jon Hamm y Adam Sandler, los famosos que alentaron a Bad Bunny en el Super Bowl